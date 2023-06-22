ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Игры БРИКС пройдут в июне 2024 года в Казани

16:16
  • четверг
  • 22 июня 2023

Они не являются альтернативными соревнованиями, подчеркнули в Минспорта России

Игры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируется провести в июне 2024 года в Казани, в программу соревнований могут включить 22 вида спорта. Об этом в четверг, 22 июня, рассказали в пресс-службе российского Министерства спорта.
Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС

Глава ведомства Олег Матыцин указал, что в текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте.

Москва выступает за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям, подчеркнул министр.

При этом Матыцин уточнил, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь, сообщает ТАСС.

В мае во время совещания президента России Владимира Путина с правительством глава Минспорта Олег Матыцин предложил активизировать практику проведения соревнований в открытом формате с приглашением стран-партнеров. Он отметил, что сегодняшняя ситуация подтверждает важность дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС и БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Легкая атлетика
Легкая атлетика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.