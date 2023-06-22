Игры БРИКС пройдут в июне 2024 года в Казани

Они не являются альтернативными соревнованиями, подчеркнули в Минспорта России

Игры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируется провести в июне 2024 года в Казани, в программу соревнований могут включить 22 вида спорта. Об этом в четверг, 22 июня, рассказали в пресс-службе российского Министерства спорта.

Глава ведомства Олег Матыцин указал, что в текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте.

Москва выступает за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям, подчеркнул министр.

При этом Матыцин уточнил, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь, сообщает ТАСС.

В мае во время совещания президента России Владимира Путина с правительством глава Минспорта Олег Матыцин предложил активизировать практику проведения соревнований в открытом формате с приглашением стран-партнеров. Он отметил, что сегодняшняя ситуация подтверждает важность дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС и БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур.

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