ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

BNS: черновик итогового документа для саммита НАТО уже готов

16:39
  • четверг
  • 22 июня 2023

Члены альянса обсудят возможные правки

Окончательный документ по итогам саммита Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, подготовлен в черновом варианте. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал информированный источник.

Генсек НАТО опроверг обсуждение формального приглашения Украины в альянс
Киев потребовал четкий календарный план принятия Украины в НАТО

По словам собеседника агентства BNS, после составления чернового варианта документа начнутся дискуссии по его содержанию.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Вильнюс направил в Брюссель некоторые свои пожелания "по сдерживанию и обороне".

Политик также выразил мнение, что участники предстоящего саммита Североатлантического альянса должны сосредоточиться не на обсуждении военной помощи Киеву поставками вооружений, а на политической поддержке в выстраивании пути Украины к членству в НАТО, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг обсуждение формального приглашения Украины в альянс. Он отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу, предоставит ей многолетнюю программу военных поставок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
НАТО
НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.