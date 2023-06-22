BNS: черновик итогового документа для саммита НАТО уже готов

Члены альянса обсудят возможные правки

Окончательный документ по итогам саммита Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, подготовлен в черновом варианте. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал информированный источник.

По словам собеседника агентства BNS, после составления чернового варианта документа начнутся дискуссии по его содержанию.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Вильнюс направил в Брюссель некоторые свои пожелания "по сдерживанию и обороне".

Политик также выразил мнение, что участники предстоящего саммита Североатлантического альянса должны сосредоточиться не на обсуждении военной помощи Киеву поставками вооружений, а на политической поддержке в выстраивании пути Украины к членству в НАТО, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг обсуждение формального приглашения Украины в альянс. Он отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу, предоставит ей многолетнюю программу военных поставок.

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