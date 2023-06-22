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РИА Новости: два соучастника Блиновской получили условные сроки

16:59
  • четверг
  • 22 июня 2023

По словам источников, их осудили в Ярославле

Мужчина и женщина, работавшие с "королевой марафонов" Еленой Блиновской, получили в Ярославле по три года лишения свободы условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал осведомленный источник.

Следствие просит продлить домашний арест Блиновской
Блиновская рассказала суду о сотрудничестве со следствием

По данным регионального управления ФСБ, Николай Коляда и Арина Гуляева обеспечили в Ярославской области функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей.

Общий оборот "незаконного банка" составил не менее 286 млн рублей, а сумма извлеченного дохода — от 18 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Следствие в отношении самой Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, продолжается. Суд в Москве удовлетворил ходатайство следователя и продлил блогеру срок содержания под домашним арестом еще на месяц — до 26 июля. Ей также по-прежнему запрещается использовать мобильную связь и интернет.

Во время заседания суда Блиновская заявила, что с первого дня задержания признала вину и активно сотрудничает со следствием. Что касается возможного нарушения Блиновской условий домашнего ареста — ей запрещено использовать интернет, но в соцсетях обвиняемой появлялись новые посты — блогер заверила, что ее Telegram-канал взломали, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

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Блогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская
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