ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД Молдавии вызвал российского посла

17:18
  • четверг
  • 22 июня 2023

Кишиневу не понравились высказывания главы Херсонской области

Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Об этом рассказал в четверг, 22 июня, советник пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров.
Разведка России отвергла обвинения в гибридных атаках на Молдавию

Сальдо осмотрел мосты между Крымом и Херсонской областью, поврежденные в ходе ракетного обстрела ВСУ. Он заявил, что последует ответная реакция, упомянув мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты.

Захаров подчеркнул, что "Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации", считая подобные высказывания неприемлемыми, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Запад безответственно и близоруко присматривает Молдавию на роль "второй Украины". По словам дипломата, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует.

В посольстве России в Вашингтоне указывали на стремление Запада поссорить нашу страну с соседями. Дипломаты подчеркнули, что подобные действия "вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, защищенный от вмешательства во внутренние дела".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российский флаг на представительском автомобиле
Российский флаг на представительском автомобиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.