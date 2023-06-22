МИД Молдавии вызвал российского посла

Кишиневу не понравились высказывания главы Херсонской области

Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Об этом рассказал в четверг, 22 июня, советник пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров.

Сальдо осмотрел мосты между Крымом и Херсонской областью, поврежденные в ходе ракетного обстрела ВСУ. Он заявил, что последует ответная реакция, упомянув мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты.

Захаров подчеркнул, что "Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации", считая подобные высказывания неприемлемыми, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Запад безответственно и близоруко присматривает Молдавию на роль "второй Украины". По словам дипломата, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует.

В посольстве России в Вашингтоне указывали на стремление Запада поссорить нашу страну с соседями. Дипломаты подчеркнули, что подобные действия "вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, защищенный от вмешательства во внутренние дела".

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