ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД Украины пообещал сделать НАТО сильнее

17:39
  • четверг
  • 22 июня 2023

Киев рассчитывает на конкретные шаги по членству в альянсе

Украина могла бы сделать Североатлантический альянс сильнее. Такое заявление сделал в четверг, 22 июня, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
BNS: черновик итогового документа для саммита НАТО уже готов

Политик рассказал про свой телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором стороны "сконцентрировались полностью на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг обсуждение формального приглашения Украины в альянс. Он отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу, предоставит ей многолетнюю программу военных поставок.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что членство в альянсе стало бы лучшей гарантией безопасности для его страны, но "мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать" в боевые действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.