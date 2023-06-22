МИД Украины пообещал сделать НАТО сильнее

Киев рассчитывает на конкретные шаги по членству в альянсе

Украина могла бы сделать Североатлантический альянс сильнее. Такое заявление сделал в четверг, 22 июня, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Политик рассказал про свой телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором стороны "сконцентрировались полностью на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг обсуждение формального приглашения Украины в альянс. Он отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу, предоставит ей многолетнюю программу военных поставок.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что членство в альянсе стало бы лучшей гарантией безопасности для его страны, но "мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать" в боевые действия.

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