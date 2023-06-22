Собянин рассказал об уникальных городских проектах в сфере культуры и искусства

За два года общий доход в творческих отраслях увеличился на 20%

Творческий бизнес Москвы - мощный драйвер развития столичной экономики. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за два года общий доход в творческих отраслях увеличился на 20% и составил порядка четырех триллионов рублей.

С 2020 года творческому бизнесу помогает специально созданное Агентство креативных индустрий (АКИ), среди проектов которого программа "Арт Фабрика".

Кроме того, при поддержке АКИ проходят Московская неделя моды, ярмарка молодого современного искусства blazar и многое другое.

Ранее стало известно, что Москва возродит знаменитую киностудию имени Максима Горького. Она станет креативной площадкой для полного цикла производства фильмов.

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