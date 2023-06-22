Посол России оценил перспективы присоединения Венесуэлы к БРИКС

Каракас выражал такой интерес

Перспективы подключения Венесуэлы в том или ином формате к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) имеются. Такое мнение высказал в четверг, 22 июня, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат отметил в эфире телеканала "Россия-24", что "это будет определено непосредственными участниками, будут выработаны все необходимые форматы и механизмы".

Мелик-Багдасаров заявил, что государства, которые "действительно испытывают такую потребность и серьезный интерес к взаимодействию", смогут получить возможность доступа к различным инструментам БРИКС.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро подтвердил, что его страна допускает присоединение "в какой-то момент" к БРИКС, поскольку хочет "сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики". Мадуров встретился с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и по итогам встречи заявил, что "БРИКС трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира". Он подчеркнул, что заявок от желающих вступить в этом объединение набралось уже свыше 30.

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