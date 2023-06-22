Сопернику Эрдогана по президентским выборам грозит 110 лет тюрьмы

Против Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков

Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и экс-кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюремное заключение на общий срок до 110 лет. Об этом в четверг, 22 июня, пишет Cumhuriyet.

Как отмечает издание, в отношении экс-кандидата подано 28 исков. При этом производство по ряду из них было приостановлено, пока Кылычдароглу пользовался депутатской неприкосновенностью. Но после проигрыша на президентских выборах Кылычдароглу не попал в новый парламент и лишился неприкосновенности.

При этом в большинстве случаев истцом является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обошел Кылычдароглу в борьбе за пост главы государства.

3 июня Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз официально стал президентом Турции, одержав победу в выборах главы государства. Они проводились в два тура. В первом туре 14 мая никто из участников не смог набрать более 50% голосов избирателей. Эрдоган получил 49,51%, а оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур голосования прошел 28 мая, Эрдоган заручился поддержкой 52,18% проголосовавших избирателей.

Кылычдароглу в ходе избирательной кампании отличился целым рядом резких заявлений в адрес своего конкурента, а также в отношении России. Политик утверждал, что обладает доказательствами причастности российской стороны к распространению недостоверной информации о кандидатах.

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