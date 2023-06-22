Китай пригрозил США последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

Американский лидер позволил себе высказывание про "большой конфуз для диктатора"

Высказывания президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине являются провокацией и грозят Соединенным Штатам последствиями. Такое заявление в четверг, 22 июня, сделало посольство Китая в США.

Дипломаты напомнили слова Байдена об уважении к системе власти в Китае и отсутствии намерений ее изменить. Однако "недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны".

Соединенные Штаты понесут ответственность за последствия, если Вашингтон не предпримет шагов для отказа от сделанных заявлений, которые в Пекине расценивают как политическую провокацию против лидера Китая, цитирует заявление посольства CNN.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в Китае, где его принял председатель КНР Си Цзиньпин. Встреча политиков породила предположения о возможности потепления в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Однако вслед за этим Байден, которому Блинкен привез привет от лидера КНР, прокомментировал инцидент со сбитым китайским метеозондом, заявив, что "Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования", поскольку "он не знал, что оно там было", а это "большой конфуз для диктатора".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"