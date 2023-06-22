Киев попросил у Запада 110 млрд долларов до 2027 года

Уже обещанных средств недостаточно

Украине необходимо получить до 2027 года 110 млрд долларов иностранной помощи. Об этом заявил в четверг, 22 июня, министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как пишет Politico, глава Минфина пожаловался на недостаточность средств, выделяемых Украине Евросоюзом — планируемые 50 млрд евро, по его словам, покроют всего 45% потребности страны.

Киев собирается "активно привлекать внимание других ключевых партнеров, например США, которые тоже должны принять участие и предоставить хотя бы среднесрочную помощь", отметил Марченко.

Источники ранее рассказали, что Евросоюз готовится выделить Украине пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро, но получить эту помощь Киев сможет лишь в случае выполнения ряда условий. Средства будут предоставлены лишь в том случае, если Украина проведет реформы, направленные на укрепление верховенства закона и на борьбу с коррупцией. При этом остается вероятность корректировки плана в случае изменения обстоятельств.

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