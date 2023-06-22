Руфера приговорили к 13 годам колонии: подробности громкого дела

Мужчина в соцсетях предлагал подросткам совершать опасные трюки

Никита Лебедев выслушивает приговор внимательно. Лобненский городской суд постановил: молодому человеку - а ему всего 34 года - предстоит провести ближайшие 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Такое суровое наказание бывший бортпроводник одной из местных авиакомпаний получил за то, что в соцсетях предлагал подросткам совершать опасные трюки.

Задания были, например, такие: свеситься из окна, зафиксировав всё это на фото и видео. Лебедев и сам любитель экстрима, предпочитает руфинг, в переводе с английского - прогулки по крышам.

Находил подростков преступник в социальных сетях, в тематических группах, посвящённых паркуру и руфингу. Экстремал попал в поле зрения органов после того, как мама одного из детей, которым писал Лебедев, подала заявление в полицию. В мобильном телефоне, изъятом следствием, доказательства - диалог с 11-летним мальчиком. Мужчина предлагает ему свеситься из окна. Аргумент убийственный - будет смотреться круто. Когда ребёнок отказывается, Лебедев повышает ставки.

Чаще всего на предложение откликались девочки 14-16 лет. Градация по этажам для Никиты Лебедева оказалась не случайной, в ходе психиатрической экспертизы следствию удалось установить, что у преступника такая сексуальная девиация - ему нравится наблюдать, как другие рискуют жизнью.

Однако, в принудительном лечении Лебедев, как установила экспертиза, не нуждается. Раздав задания подросткам, он мониторил криминальные сводки на предмет несчастных случаев. Вышли на бывшего бортпроводника в ходе расследования сразу 13 уголовных дел.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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