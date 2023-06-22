Россияне вышли в космос для установки новой антенны

Предполагается, работы завершатся после полуночи

В четверг российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин работают в открытом космосе. Это уже их пятый выход в безвоздушное пространство за нынешнюю экспедицию на Международную космическую станцию. В этот раз космонавты устанавливают антенну высокоскоростной связи с землей.

В открытом космосе командир МКС Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петелин уже больше 4,5 часов. Трансляцию из ЦУПа за "внекорабельной деятельностью" в эти минуты наблюдают порядка миллиона зрителей.

Скафандр с синими лампасами - этот как раз Дмитрий Петелин. Выходит за пределы станции уже пятый раз. Сергей Прокопьев - в красном - ещё опытнее - на его счету 7 таких экспедиций. Сегодня по плану, в основном, монтажные работы. Вот-вот на МКС появится система связи нового поколения. На модуле "Звезда" наши космонавты установят высокоскоростную радиотехническую систему передачи информации. Если проще - это будет новая антенна, которая сможет передавать данные быстрее и в лучшем качестве. Но сначала нужно снять старое оборудование.

Снимут с обшивки и экспериментальный аппарат "Сейсмопрогноз". С помощью его данных ученые, в частности, попытаются предсказать техногенные катастрофы.

Фотографировать в этот выход космонавты собираются особенно много. "Земля" просит снимки модуля "Звезда". А с модуля "Поиск" заберут один из контейнеров "Биориск- МСН". Цель эксперимента - изучить, как в безвоздушном пространстве умудряются выживать космические микроорганизмы. Специальные кассеты висели за бортом МКС 19 лет.

Работы пока идут в плановом порядке. Космонавты идут даже с небольшим опережением графика. Всего за пределами станции Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проведут 6 часов 51 минуту.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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