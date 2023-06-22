В зоне поисков пропавшего в Атлантике батискафа нашли обломки

Аппарат пропал при попытке спуска к затонувшему "Титанику"

Место с обломками обнаружено в районе проведения поисково-спасательной операции в Атлантическом океане, где пропал батискаф "Титан" с туристами при попытке погружения на месте затопления лайнера "Титаник". Об этом в четверг, 22 июня, рассказали в Береговой охране США.

В настоящее время эксперты оценивают поступившую новую информацию, другие подробности неизвестны, сообщает РИА Новости.

Ранее отмечалось, что главная надежда участников поисково-спасательной операции — на французский аппарат "Виктор". Он способен работать на глубине до шести километров. И оборудован всем необходимым, чтобы освободить батискаф, если он застрял на глубине, и присоединить буксировочный трос. Американские моряки готовы применить для подъема капсулы высокотехнологичный глубоководный комплекс FADOSS, если аппарат обнаружат.

Однако президент Лиги океанологических открытий Кэти Крофф Белл предупредила, что скорость оборудованных необходимой аппаратурой исследовательских судов — не более 14 миль в час, то есть судно из Бостона шло бы к месту крушения три дня. Сам подводный аппарат будет погружаться несколько часов, прежде чем доберется до дна. При этом счет идет на часы и скоро пойдет на минуты, так как у застрявших в батискафе людей осталось критически мало кислорода — при условии, что они все еще живы.

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