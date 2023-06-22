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Число безработных в России сократилось на 42 тысячи

19:37
  • четверг
  • 22 июня 2023

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,7%

Численность безработных людей в России составляет 522 тысячи человек – на 42 тысячи меньше, чем в начале 2023 года. Об этом в четверг, 22 июня, рассказали в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой, курирующей социальный сектор.
Безработица в России снизилась до рекордного уровня

Уточняется, что уровень зарегистрированной безработицы сохраняется на отметке 0,7%, а количество вакансий на портале "Работа России" превышает 1,8 млн.

В различных субъектах Российской Федерации около 16 тысяч работодателей подали заявки на 115 тысяч рабочих мест для участия в программе субсидированного найма, работу обрели уже 20,5 тысячи человек. Еще свыше 61,6 тысячи человек поступили на программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография", сообщает РИА Новости.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что уровень безработицы в ряде российских регионов превышает отметку в 10%, а самый высокий показатель зарегистрирован в Ингушетии — 27%. Глава Минтруда уточнил, что регионы с высокой безработицей — это "трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать".

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