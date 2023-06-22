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Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

22:51
  • четверг
  • 22 июня 2023

Ожидается ухудшение погоды

Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых гроз и ливней.

Согласно данным синоптиков, завтра в столице ожидается усиление ветра местами до 17 метров в секунду и сильные дожди. В отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня.

В связи с этим на круглосуточном дежурстве находятся полторы тысячи аварийных бригад. Горожан просят быть внимательнее - не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей призывают быть аккуратнее и строго соблюдать правила дорожного движения.

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