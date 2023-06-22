МИД Украины допустил получение танков Abrams к следующему контрнаступлению

Обещанные США поставки задерживаются

Принятие решения о поставках Украине танков Abrams "находится в процессе". Такое заявление сделал в четверг, 22 июня, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Чиновник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут столько попыток контрнаступления, сколько потребуется, поэтому "работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений".

При этом украинский министр заявил, что "есть надежда" на то, что танки Abrams все же поступят на Украину в ближайшее время, чтобы их можно было применять в уже начавшемся контрнаступлении ВСУ, сообщает ТАСС.

Тем временем российские звезды учредили собственную награду бойцам ВС России за уничтоженную в ходе спецоперации военную технику. Лидер группы "Земляне" Владимир Киселев заявил, что победители премии RU.TV свой денежный эквивалент награды в размере 1 млн рублей передают российским бойцам, которые находятся на линии соприкосновения — "каждый подбитый, завоеванный танк, Leopard и Abrams, мы будем премировать совместно с Министерством обороны".

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