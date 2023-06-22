Белый дом отказался взять назад слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

Пекин пригрозил Вашингтону последствиями

Американский президент Джо Байден дает прямые и откровенные оценки по вопросам, заботящим Соединенные Штаты. Об этом в четверг, 22 июня, заявил координатор американского Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В ответ на вопрос журналистов о том, придерживается ли Байден прежней позиции в отношении лидера Китая Си Цзиньпина, которого президент США назвал диктатором, Кирби заявил, что Джо Байден "продолжит действовать так".

При этом американский чиновник не прокомментировал отношение Вашингтона к заявлениям из Пекина о том, что США ожидают последствия за резкие высказывания в адрес китайских властей, сообщает CNN.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что высокопоставленные представители администрации США оказались в крайне неловком положении после того, как президент Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором буквально через несколько часов после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Американские чиновники вынуждены выкручиваться, ссылаясь на то, что заявление президента Соединенных Штатов — это неофициальная позиция Вашингтона.

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