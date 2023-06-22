Брюссель назвал главное препятствие к вступлению Украины в ЕС

Киев стремится поскорее войти в интеграционное объединение

Продолжение боевых действий на Украине, а не задержка с выполнением программы Еврокомиссии является главной помехой для вступления этой страны в Европейский Союз. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгелий.

Чиновник отметил, что боевые действия подрывают экономику, людей, инфраструктуру и само существование Украины, поэтому когда они закончатся — "будет другой разговор".

При этом еврокомиссар призвал "не рассуждать о том, когда Украина сможет вступить в ЕС, а сосредоточиться на том, когда Украина сможет выполнить все условия Еврокомиссии", сообщает ТАСС.

Принимать Украину в ЕС Брюссель не спешит, однако видит в ней источник необходимого европейским странам сырья. Еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию Марош Шефчович заявлял, что "у Украины есть 21 из 30 необходимых для ЕС материалов" из перечня критически важного сырья, а также выражал мнение, что Украина могла бы стать крупным центром хранения энергоносителей для Европы.

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