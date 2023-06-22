Sky News: найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа

В батискафе находились туристы

В зоне поисково-спасательной операции в Атлантическом океане, организованной после исчезновения батискафа "Титан" с людьми, обнаружили два фрагмента. Они могут принадлежать пропавшему аппарату. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Об обнаружении неких фрагментов ранее рассказали представители Береговой охраны Соединенных Штатов. Они ограничились комментарием о том, что эксперты изучают новые данные. Ни подтверждения, ни опровержения того, что найденные фрагменты принадлежат пропавшему батискафу, не было.

Однако собеседники Sky News уверяют, что поисковики обнаружили обтекатель и раму батискафа. Другие подробности не приводятся. О судьбе туристов, находившихся в аппарате, также ничего не сообщается.

По подсчетам специалистов, внутри батискафа, который должен был опуститься к затонувшему "Титанику", уже закончился кислород. Однако в Береговой охране США заверяли, что пока остается надежда на спасение людей, поэтому поисково-спасательная операция не прекращается.

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