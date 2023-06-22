Кишинев обвинил Россию в помехах евроинтеграции Молдавии

Конкретных доказательств при этом нет

Российская Федерация пытается помешать интеграции Молдавии в Евросоюз. Такое заявление сделал в четверг, 22 июня, председатель молдавского парламента и руководитель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.

По утверждению молдавского политика, именно в рамках таких попытках российская сторона якобы создала "этот замороженный конфликт в Приднестровье".

Гросу также заявил, что предложение о сокращении дипломатического присутствия России в Молдавии можно будет обсуждать после получения оценок и обоснования от внешнеполитического ведомства, сообщает РИА Новости.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва предостерегает третьи стороны от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья и будет считать провокации против российских военных в этом регионе нападением на Россию. Дипломат напомнил, что российские военные находятся в Приднестровье на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск.

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