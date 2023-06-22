Лифт с людьми упал в шахту в подмосковном Воскресенске

Оба находившихся в лифте человека выжили

Падение кабины лифта в шахту в жилом доме в подмосковном Воскресенске произошло в результате неисправности системы остановки на первом этаже. Об этом в четверг, 22 июня, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Местные власти уточнили, что лифт ввели в эксплуатацию в 2007 году, а техническое освидетельствование лифт в последний раз проходил в декабре 2022 года.

Людей, которые в момент происшествия находились в кабине, отправили в травмпункт. Медики выявили у них ушибы шейного, поясного и грудного отделов позвоночника, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что на месте происшествия работают следователи, они выяснят все обстоятельства случившегося. Также проверку проводит региональная прокуратура. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении, сообщает ТАСС.

Аналогичное происшествие случилось годом ранее в московском "Президент-отеле", тогда при падении лифта погибли два человека. Было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В 2017 году суд приговорил электромеханика Алексея Белоусова к 3,5 года колонии общего режима за смерть женщины в результате падения лифта в жилом комплексе "Алые паруса". По версии следствия, Белоусов не обслуживал лифт должным образом и не соблюдал нормы безопасной эксплуатации оборудования.

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