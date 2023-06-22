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Премьер Индии рассказал об "исторических" переговорах с Байденом

21:56
  • четверг
  • 22 июня 2023

Политики договорились углублять сотрудничество во многих областях

Индийско-американские переговоры на высшем уровне открыли новую главу во всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Такое мнение в четверг, 22 июня, выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди после общения с президентом США Джо Байденом.
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Индийский политик назвал США крупнейшим торговым партнером Индии и заявил, что стороны условились решить давние проблемы в этой области, а также дать новый старт двусторонней торговле.

Кроме того, Моди и Байден договорились углублять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, производства полупроводников, космических технологий, телекоммуникаций, чтобы сформировать "обращенное в будущее партнерство".

Кроме того, Нарендра Моди заявил о готовности Индии внести свой вклад в восстановление мира на Украине, подчеркнув, что "конфликты нужно решать путем диалога и дипломатии", сообщает ТАСС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что Париж вместе с Вашингтоном должны сфомировать новый баланс в мире. Для этого, по мнению французского президента, Вашингтону необходимо выстраивать более равноправное партнерство со странами глобального Юга. Говоря о "глобальном Юге", Макрон подразумевал развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. В настоящее время эти государства, в числе которых такие крупнейшие экономики, как Бразилия, Индия и Китай, производят 59% мирового ВВП, на них приходится около 40% мировой торговли.

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Нарендра Моди и Джо Байден
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