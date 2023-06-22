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Байден не увидел помех личной встрече с "диктатором" Си Цзиньпином

22:20
  • четверг
  • 22 июня 2023

Пекин возмущен высказываниями президента США о лидере КНР

Попыткам Вашингтона нормализовать американо-китайские отношения ничто не угрожает — такое мнение в четверг, 22 июня, высказал президент США Джо Байден.
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Несмотря на свои высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, американский президент заявил, что рассчитывает встретиться с ним "когда-нибудь в будущем", сообщает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в Китае, где его принял председатель КНР Си Цзиньпин. Встреча политиков породила предположения о возможности потепления в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Однако вслед за этим Байден, которому Блинкен привез привет от лидера КНР, прокомментировал инцидент со сбитым китайским метеозондом, заявив, что "Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования", поскольку "он не знал, что оно там было", а это "большой конфуз для диктатора".

Высказывания Байдена вызвали крайнее негодование в Пекине, который пригрозил Вашингтону последствиями. В КНР поставили под вопрос искренность Байдена, который прежде уверял в нежелании вмешиваться в политическую систему Китая.

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