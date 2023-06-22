ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владелец пропавшего в Атлантике батиcкафа объявил о гибели пассажиров

22:06
  • четверг
  • 22 июня 2023

Перед этим были найдены обломки, предположительно - от пропавшего аппарата

Люди, находившиеся в батискафе "Титан", погибли при попытке погружения к месту затопления лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Соответствующее заявление сделала в четверг, 22 июня, компания OceanGate Expeditions, которой принадлежит аппарат.

Британцы устроили шоу из поисков пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
"Мог запутаться в обломках "Титаника": что случилось с батискафом в Атлантике

Как уточнили в компании, в батискафе находились пять человек: миллиардер Хэмиш Хардинг, генеральный директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе.

В заявлении компании говорится, что "эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана", сообщает ТАСС.

OceanGate Expeditions организовывала подводные экскурсионные туры к затонувшему "Титанику" с 2021 года. Билет на батискаф можно было приобрести за 250 тысяч долларов.

В очередной рейс "Титан" отправился утром 18 июня, но менее чем через два часа после погружения связь с батискафом пропала. Началась поисково-спасательная операция, но только вечером 22 июня в зоне поисков нашли обломки — предположительно, принадлежащие пропавшему аппарату.

Официально Береговая охрана США и представители других стран, принимавших участие в операции, еще не подтвердили гибель пассажиров батискафа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Батискаф "Титан"
Батискаф "Титан"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.