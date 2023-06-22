Владелец пропавшего в Атлантике батиcкафа объявил о гибели пассажиров

Перед этим были найдены обломки, предположительно - от пропавшего аппарата

Люди, находившиеся в батискафе "Титан", погибли при попытке погружения к месту затопления лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Соответствующее заявление сделала в четверг, 22 июня, компания OceanGate Expeditions, которой принадлежит аппарат.

Как уточнили в компании, в батискафе находились пять человек: миллиардер Хэмиш Хардинг, генеральный директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе.

В заявлении компании говорится, что "эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана", сообщает ТАСС.

OceanGate Expeditions организовывала подводные экскурсионные туры к затонувшему "Титанику" с 2021 года. Билет на батискаф можно было приобрести за 250 тысяч долларов.

В очередной рейс "Титан" отправился утром 18 июня, но менее чем через два часа после погружения связь с батискафом пропала. Началась поисково-спасательная операция, но только вечером 22 июня в зоне поисков нашли обломки — предположительно, принадлежащие пропавшему аппарату.

Официально Береговая охрана США и представители других стран, принимавших участие в операции, еще не подтвердили гибель пассажиров батискафа.

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