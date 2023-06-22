США открестились от удара ВСУ по мосту между Крымом и Херсонской областью

Украинские военные ударили по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow

Соединенные Штаты не имеют отношения к выбору Вооруженными силами Украины (ВСУ) целей для нанесения ударов. Такое заявление сделал в четверг, 22 июня, спикер Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Американский военный заявил, что "это их битва", в которой украинские военные самостоятельно выбирают цели и проводят операции в ходе боевых действий, сообщает ТАСС.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в ночь на 22 июня украинские националисты нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. По предварительным данным, использовались британские снаряды Storm Shadow.

В результате обстрела повреждено дорожное покрытие. Пострадавших нет, на месте работают спецслужбы. В скором времени мост будет восстановлен, заверили власти, а пока транспортное сообщение организовано по резервному маршруту.

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