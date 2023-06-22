Береговая охрана США рассказала о взрыве "Титана"

В батискафе находились пять человек, все они погибли

Обнаруженные спасателями обломки батискафа "Титан", который пытался погрузиться к затонувшему "Титанику", свидетельствуют о произошедшем взрыве. Об этом в четверг, 22 июня, рассказали представители Береговой охраны США.

По словам командующего Береговой охраной Джона Могера, спасателям удалось обнаружить пять крупных обломков подводной лодки примерно в 200 метрах от "Титаника". Эксперты осмотрели обломки — они имеют следы повреждений, характерных для "катастрофического взрыва, направленного внутрь".

В Береговой охране США также подтвердили гибель всех находившихся в батискафе людей, сообщает РИА Новости.

Ранее компания OceanGate Expeditions, которой принадлежит аппарат, заявила о гибели находившихся в батискафе людей. Там уточнили, что пассажирами "Титана" были миллиардер Хэмиш Хардинг, генеральный директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе.

Погружение началось 18 июня, однако уже через 1 час 45 минут с батискафом была утеряна связь. О судьбе аппарата и находившихся в нем людей ничего не было известно до вечера 22 июня, когда участники поисково-спасательной операции обнаружили некие обломки — предположительно, от пропавшего "Титана". Ко времени их обнаружения у людей внутри уже должен был закончиться кислород.

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