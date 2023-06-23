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Политолог Суслов: российско-китайскому партнерству будет противопоставлено американо-индийское

08:43
  • пятница
  • 23 июня 2023

США пытались наращивать партнерство с Индией уже с конца двухтысячных

Какие экономические "пряники" может предложить Вашингтон, чтобы привлечь Дели к более тесному сотрудничеству? На что могут сделать ставку США, если попытаются вбить клин в российско-индийское партнерство? И способен ли Нарендра Моди заставить Белый Дом считаться с интересами Индии?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Соединенные Штаты пытались наращивать партнерство с Индией и делали на нее все большую ставку уже с  конца двухтысячных годов, когда они пришли к выводу, что Китай становится слишком сильным, что Китай превращается в соперника США. И США именно Индию пытались противопоставить как своего партнера против Китая. Сейчас же Штаты исходят из того, что российско-китайским тандем крепок и будет только укрепляться. Так что российско-китайскому партнерству будет противопоставлено американо-индийское партнерство", - указал эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

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