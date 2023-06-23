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"Грачи" нанесли мощный удар по замаскированным позициям радикалов

09:12
  • пятница
  • 23 июня 2023

Ракеты поразили все цели

Штурмовики Су-25 Восточного военного округа нанесли мощный удар по замаскированным позициям и бронетехнике ВСУ, сообщили в Минобороны.

Ракеты поразили все цели, а экипажи "Грачей", выполнив маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек, благополучно вернулись на аэродром базирования.

Су-25 несут дежурство круглосуточно и в любых метеоусловиях. Высокая степень защиты и современное вооружение делают этот штурмовик незаменимым. С главной задачей - поддержкой сухопутных войск на передовой - он справляется на отлично.

"Уничтожаем живую силу противника, военную технику, опорную технику, склады боеприпасов, также появляются вновь выявленные цели - то есть выходят на рубежи - танки. Также осуществляем авиационную поддержку для того, чтобы противник интенсивнее отступал со своих рубежей", - рассказал летчик Су-25.

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