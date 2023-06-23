Российские снайперы демонстрируют ювелирную работу в зоне СВО

Они скрытно уничтожают особо важные цели

Российские мотострелковые и танковые подразделения заняли несколько опорных пунктов националистов благодаря ювелирной работе снайперов Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

Они выполнили поставленную задачу, несмотря на плотный артиллерийский огонь, минные заграждения и сложный рельеф местности. Все цели на расстоянии более километра ликвидированы, ротация войск противника сорвана.

Кроме того, снайперские группы прикрывают гранатометчиков, которые ведут беглый огонь по вражеским позициям и корректируют удары. А также скрытно уничтожают особо важные цели, обеспечивая успешное наступление российских войск.

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