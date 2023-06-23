Стало известно о новых подвигах российских военных

Гвардии младший сержант Вячеслав Спиркин задержал украинского диверсанта из нацбатальона

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации.

Старший лейтенант Глеб Макаров с помощью беспилотника обнаружил огневые точки ВСУ и два взвода радикалов, которые на бронетехнике выдвинулись в сторону наших позиций. После передачи координат по вражеским целям ударила артиллерия, уничтожены три машины и большое количество живой силы противника.

Ефрейтор Денис Аладин под плотным обстрелом неприятеля оперативно устранил повреждения и заново настроил станцию связи. Управление между бригадой, артрасчетами и корректировщиками огня было восстановлено.

Гвардии младший сержант Вячеслав Спиркин задержал украинского диверсанта из нацбатальона. Боевик сообщил сведения о дислокации и численности вражеской разведгруппы. Провокация против наших подразделений была сорвана.

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