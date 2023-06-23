Бойцов добровольческих подразделений наградили на передовой

Более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракт с Министерством обороны

Высокие государственные награды прямо на передовой получили военнослужащие группировки "Юг" и добровольческих подразделений, сообщает Минобороны.

Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" отличившимся бойцам вручил представитель военного ведомства Владимир Алексеев.

На данный момент более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракт с Министерством обороны и получили установленные государством меры социальной защиты и поддержки.

Для некоторых спецназовцев из "Южной" группировки войск это далеко не первые награды.

"Это в совокупности заслуга моя и моих солдат. Боевой настрой очень хороший, победа будет за нами, правда в наших славных делах. За период СВО четвертая госнаграда: медаль Суворова, "За отвагу", два ордена Мужества", - рассказал один из бойцов.

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