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Российские космонавты завершили работы в открытом космосе

09:34
  • пятница
  • 23 июня 2023

Прокопьев и Петелин несут вахту на МКС с сентября прошлого года

Россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт МКС, сообщает "ТВ Центр".

Операции на внешней стороне международной станции продлились почти шесть с половиной часов. Члены экипажа установили новую антенну высокоскоростной передачи информации на Землю, а перед этим демонтировали старое оборудование.

Кроме того, они провели очистку иллюминатора модуля "Поиск" и доставили на борт один из контейнеров эксперимента "Биориск". Его цель - изучить влияние космоса на микроорганизмы.

Прокопьев и Петелин несут вахту на МКС с сентября прошлого года. Это уже их пятый выход за пределы станции.

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