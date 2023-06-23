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На штат Колорадо в США обрушился аномальный град

09:33
  • пятница
  • 23 июня 2023

Десятки человек пострадали

Гигантский град обрушился на американский штат Колорадо. Основной удар стихии пришёлся на Денвер и его окрестности, передает "ТВ Центр".

В городке Моррисон непогода резко прервала концерт солиста группы One Direction в знаменитом амфитеатре "Ред-Рокс". Зрители еле успевали укрываться от ледяных осадков размером с перепелиное яйцо. Пострадали около ста человек, семь из них госпитализированы с переломами, порезами и ушибами. Град повредил также множество автомобилей.

Серия штормов пронеслась и по штату Техас. Жертвами торнадо, ураганного ветра и града стали четыре человека. Пострадавших, как минимум, девять. Без электричества остались 90 тысяч жителей.

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