Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Сегодня лучше не рассчитывать на авось

Овны

Ваша главная планета Марс сегодня в ссоре с Ураном, а значит, возможны аварии, поломки, скандалы. Направьте энергию на скучные дела и старайтесь не раздражаться.

Тельцы

Проверьте краны, замки, окна и электроприборы, выходя из дома. Это не перебор, считают планеты: сегодня явно не тот день, когда можно рассчитывать на авось.

Близнецы

Слово не воробей, особенно сегодня: вы рискуете перессориться со всеми, если начнете настаивать на своем. Также звезды не советуют увлекаться пересказом слухов и сплетен.

Раки

Личные финансы - вот что вам стоит оберегать особым образом, придется экономить деньги. Воздержитесь в ближайшие дни от покупок, даже если они запланированы.

Львы

Вы в эпицентре громких, резких или быстро развивающихся событий. Примите меры и найдите способ охладить свой пыл. Но уж если решите сражаться - то действуйте более спокойно.

Девы

Неожиданный контакт с человеком из прошлого может поставить вас в тупик. Вы не обязаны общаться или отвечать, но подготовьтесь, чтобы чувствовать себя уверенно!

Весы

Луна в вашем знаке не ладит с Солнцем, а это лишает сил, уверенности в себе и ясности сознания. Сегодня не стоит принимать решений и надрываться на работе - берегите себя.

Скорпионы

На работе или учебе обстановка может накалиться. В любой ситуации сегодня старайтесь выбирать компромисс, но не ценой своих главных интересов.

Стрельцы

Если вы сейчас находитесь не дома, вас нужно удвоить внимательность. Тем, кто учится, тот же совет, так как сегодня можно столкнуться с непривычными проблемами.

Козероги

Родителям нужно хорошо следить за детьми, а влюбленным - не быть рассеянными. Сегодня легко вляпаться в историю, нарушить правила или получить травму.

Водолеи

Ваши отношения пришли в движение еще весной и перемены продолжаются. Исключите разговоры на повышенных тонах, иначе они пойдут по непредсказуемому сценарию.

Рыбы

Даже если вам есть что сказать – лучше промолчать, особенно на работе или в семье. Делайте то, что принесет вам пользу, позволит сохранить нервы и физическое здоровье.

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