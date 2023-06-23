Российские военные взорвали склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Об этом рассказали в Министерстве обороны

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов украинских войск в районе Щербиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Восток" Вадим Астафьев.

Военный отметил, что при контрбатарейной борьбе российские военные также уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Ивановки и радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки.

Наряду с этим ликвидированы 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 "Мста" и два миномета, цитирует Астафьева РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева о ходе спецоперации. Они представили последние данные о попытках наступления противника и его серьезных потерях. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что наступательный потенциал противника еще не исчерпан, и это необходимо иметь в виду при построении боевой работы. Путин также указал, что западные союзники Украины, похоже, намерены воевать с Россией до последнего украинца.

В рамках спецоперации активные боевые действия ведутся на южнодонецком и краснолиманском направлениях. После мощной артиллерийской подготовки мотострелки и десантники взломали линию укреплений ВСУ в районе Синьковки. По последней информации с мест, этот поселок полностью под контролем наших бойцов. Кроме того, передовые отряды ВС России вышли к окраинам соседней Петропавловки.

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