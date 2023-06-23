WSJ: ВМС США зафиксировали взрыв после пропажи батискафа "Титан"

После этого несколько дней шла поисковая операция

Военно-морские силы США (ВМС США) еще 18 июня зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа "Титан", в котором пять человек пытались спуститься к затонувшему лайнеру "Титаник" в Атлантическом океане. Такие сведения публикует The Wall Street Journal.

По словам источника издания, американские военные почти сразу после потери связи с аппаратом приступили к его поиску при помощи "секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок". Она зафиксировала возможный звук имплозии рядом с местом, где позднее нашли обломки батискафа.

Как подчеркивает собеседник газеты, на тот момент ВМС не могли с уверенностью заявить, что именно спровоцировало зафиксированный звук, но сообщили полученные сведения руководителю поисково-спасательной операции.

Погружение началось 18 июня, однако уже через 1 час 45 минут с батискафом была утеряна связь. О судьбе аппарата и находившихся в нем людей ничего не было известно до вечера 22 июня, когда участники поисково-спасательной операции обнаружили некие обломки — предположительно, от пропавшего "Титана". Ко времени их обнаружения у людей внутри уже должен был закончиться кислород.

Компания OceanGate Expeditions, которой принадлежит аппарат, заявила о гибели находившихся в батискафе людей. Там уточнили, что пассажирами "Титана" были миллиардер Хэмиш Хардинг, генеральный директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе.

Эту информацию подтвердила Береговая охрана США. Там также рассказали, что, судя по повреждениям на обломках, произошел "катастрофический взрыв", направленный внутрь погружаемого аппарата.

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