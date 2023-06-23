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Посол России предостерег США от приравнивания ядерных ударов по Украине и НАТО

08:57
  • пятница
  • 23 июня 2023

Такую резолюцию внесли в американский Сенат

Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине способствуют эскалации напряженности. Такое заявление сделал в пятницу, 23 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Дипломат прокомментировал внесение в Сенат резолюции о том, что ядерный удар по Украине следует расценивать как атаку на НАТО. В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер.

Антонов подчеркнул, что "провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте".

Посол также указал, что размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ни единой нормы международного права — тем более что мы "сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников", сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее ответил на пожелания Запада относительно сокращения арсенала ядерного оружия России фразой "Хрен им". При этом Путин подчеркнул, что у России нет необходимости в применении ядерного оружия, однако сам факт рассуждений об этом снижает возможность порога его применения.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва в полной мере привержена принципу о недопустимости ядерной войны, поскольку "в ней не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана". Чиновница напомнила, что российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер.

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
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