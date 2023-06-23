Российские школьники будут изучать причины и предпосылки СВО в старших классах

Минпросвещения представило рукопись нового учебника истории

Причины начала Россией специальной военной операции на Украине включат в программу уроков истории в десятом и в одиннадцатом классах российских школ. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как отметил глава Минпросвещения, "ведь специальная военная операция, она, по большому счету, началась не 24 февраля", ее причины и предпосылки "намного раньше и намного глубже".

С учетом этого "нельзя сказать, что один или два часа" отводятся на изучение этой темы в школьной программе истории — это "фактически одиннадцатый класс, отчасти и десятый класс".

В новом учебнике истории, рукопись которого продемонстрировал министр, охвачен период с 1914 по 1945 год. Что касается темы спецоперации, "мы дополним учебник, как только мы победим", цитирует Кравцова РИА Новости.

В апреле в пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что материал для изучения темы спецоперации будет включен в программу десятого класса российских школ. Содержание экзаменов по истории будет скорректировано с учетом завершения обучения в средней школе. Это сделают только после поставки соответствующих учебников в российские школы.

Также стало известно, что Министерство высшего образования и науки России разработает новый учебник истории для непрофильных специальностей в высших учебных заведениях в течение следующего учебного года, он будет содержать раздел о специальной военной операции (СВО).

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