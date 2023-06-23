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ФСБ пресекла попытку вывоза из России радиоактивного цезия-137

09:20
  • пятница
  • 23 июня 2023

Преступную группу задержали с поличным

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) совместно с российским Министерством внутренних дел задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.
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Злоумышленники в интересах иностранного заказчика предпринимали шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 млн долларов. Его планировалось вывезти контрабандой из России за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции.

Координировал преступную группу гражданин Украины. Все подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что киевский режим готовил теракты на территории России с применение радиологического оружия. Для совершения диверсий была сформирована служба, в которую входила легкомоторная авиация. Пилот Дмитрий Шиманский после задержания рассказал, что прибыл на территорию Российской Федерации с Украины по заданию украинской военной разведки для передачи компонентов взрывчатых веществ и дронов. Их должны были использовать для террористических действий на территории Российской Федерации.

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