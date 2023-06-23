В Минобороны России призвали сформировать ментальную стратегию нацбезопасности

Она поможет противостоять Западу "в цивилизационной войне"

России необходима ментальная стратегия национальной безопасности, чтобы противостоять в цивилизационной войне Западу. Такое мнение высказал в пятницу, 23 июня, советник министра обороны России, действительный государственный советник 3-го класса Андрей Ильницкий.

Представитель Минобороны в статье в журнале "Арсенал Отечества" транснациональное глубинное государство (deep state) считает объективным препятствием в достижении мировой гегемонии национальные государства, а Россия является первоочередной целью для уничтожения. Одним из средств для решения этой задачи deep state сделал ментальную войну.

Ильницкий пишет, что СССР был уничтожен именно в результате ментальной войны, проводимой США. Уроки истории и опыт спецоперации показывают, что "в условиях цивилизационной войны с Западом идеологические и моральные основы политики России первичны", поэтому "нам нужна не столько информационная, сколько ментальная стратегия национальной безопасности России".

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал, что Запад в украинском конфликте делает все, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. При этом глава государства отмечал, что на Западе "много людей со здоровой головой", которые не хотят вести дело к Третьей мировой войне.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявлял, что о необъявленной войне США против России и Белоруссии уже открыто говорят западные политики. Его белорусский коллега Александр Вольфович также подтвердил, что развязанная Западом против Союзного государства России и Белоруссии гибридная война набирает обороты.

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