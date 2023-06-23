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МИД России заявил об углублении партнерства с Индией вопреки проискам США

10:00
  • пятница
  • 23 июня 2023

Президент США ранее провел переговоры с премьер-министром Индии

Соединенные Штаты усиливают попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения. Такую оценку дал в пятницу, 23 июня, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Дипломат подчеркнул, что Россия, несмотря на все происки США, продолжит углублять партнерство с Индией, в том числе в военно-технической сфере.

Рябков также выразил надежду на то, что индийская сторона полностью осознает риски идей Соединенных Штатов по созданию хаба для обслуживания и ремонта их военных кораблей и самолетов в Индии, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что индийско-американские переговоры на высшем уровне открыли новую главу во всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств и стали историческим днем.

В числе других тем политики обсуждали возможность создания Соединенными Штатами на территории Индии хаба для обслуживания и ремонта американских военных кораблей и самолетов. В Пентагоне после этого заявили, что США рассматривают военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности с Индией как центральный элемент масштабного стратегического партнерства.

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