Будущие контрактники назвали любовь к Родине главной причиной решения отправиться в зону СВО

Россия продолжает спецоперацию

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, дом 5, строение 1, рассказали журналистам о своей мотивации пойти на военную службу.

Один из мужчин выразил мнение, что каждого мужчины долг – защищать свою Родину, поскольку "наши дети все должны ходить под мирным небом". Он рассказал, что уже служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения.

Другого идти на военную службу по контракту мотивирует любовь к Родине. Он также сообщил, что "не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там".

Еще один пришедший в столичный пункт отбора считает, что военная служба во время проведения спецоперации – это долг каждого мужчины, как и "защищать своих близких, свою семью, народ, детей".

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также с 4 апреля работает чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в российские войска уже набрано 114 тысячи человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев. Фактически мы получаем каждые сутки полк, подчеркнул генерал армии.

Кроме того, глава Минобороны отметил, что к концу июня в Вооруженных силах (ВС) России сформируют резервную армию. Также в ближайшее время будет сформирован армейский корпус, военные получат более 3700 единиц техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"