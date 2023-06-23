Российские военные ведут успешное наступление под Авдеевкой

Противник отброшен на полтора километра

Самый опасный участок. Над головой висит вражеский беспилотник. Националисты, заметив группу, открыли огонь из минометов. Но за деревьями бойцов видно плохо. Поэтому оба выстрела мимо. Небольшой снайперский отряд снова осторожно пробирается к передовой. В прицелах - траншеи ВСУ. Снайперы вычисляют самые важные цели - сержантов и старших минометных расчетов.

Сегодня у бойцов было крайне опасное задание: устранить радикалов в хорошо укрепленном "опорнике". И самим не попасть под обстрел. Если бы националисты знали, что поблизости в лесу именно снайперская группа, то наверняка открыли бы огонь не только из минометов, но и из танков и реактивных установок.

Важный наступательный успех под Авдеевкой. Бойцы 2-го армейского корпуса отбросили ВСУ на полтора километра. Вышли вплотную к Спорному. Захватили почти все укрепрайоны рядом с поселком. А те, что еще удается удерживать боевикам, сейчас под мощными ударами авиации.

На краснолиманском направлении во время атак десантники захватили в плен еще с десяток украинских военных. Причем все проходили обучение в Германии, Словении, Литве. Основной упор был не на тактическую и огневую, а идеологическую подготовку. Натовские психологи говорили, как важно ненавидеть и убивать всех русских. Пользы тренинги явно не принесли. В первом же бою едва ли не половина националистов из этого отряда была ликвидирована.

После короткого затишья в Запорожье ВСУ вновь двинулись на прорыв в районе Новоданиловки. Чем закончилась атака - хорошо видно на этих кадрах (см. видео). В поле догорает натовская бронетехника и американские зенитно-ракетные комплексы Avenger. Самое неприятное для Киева - эти ЗРК должны были обезопасить передовые части ВСУ от ударов нашей авиации. Но теперь ни эвакуировать, ни отремонтировать подарок Пентагона не получится. Все три пусковые установки сгорели дотла.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"