Тем временем США отказываются давать Украине гарантии членства в НАТО

Аплодисментами конгрессмены встречают Нарендру Моди в Капитолии. Индийский премьер произносит часовую речь. В центре Вашингтона звучат слова о необходимости сформировать новый мировой порядок. По словам Моди, он должен быть он основан на диалоге – вне зависимости от того, большая или маленькая страна в нем участвует.

"Мы должны оживить принцип опоры на многосторонние действия и реформировать многосторонние институты, наделив их более значительными ресурсами, обеспечив больше представительности и распространив это на все наши глобальные институты управления, особенно ООН", - указал Моди.

В этот же день в Палате представителей США проходили слушания по международным делам. Ключевой вопрос - вступление Украины в НАТО. Конгрессмены пытались выяснить: действительно ли Вашингтон видит Киев в составе альянса или это только слова.

"Процесс вступления в НАТО - строгий. Основанный на стандартах. Каждый претендент, включая Украину, должен провести реформы, чтобы соответствовать критериям членства. И поэтому то, на чем мы сосредоточены, - это действительно предоставление Украине поддержки, в которой она нуждается для проведения реформ", - сказал Дуглас Джонс, заместитель помощника госсекретаря США.

Он при этом исключил вступление Украины в альянс до завершения конфликта, но заявил, что в ближайшее время будет увеличен пакет помощи Киеву. С оговоркой: она будет "невоенной". Издание Global Times пишет, что переданные Киеву лучшие западные танк и другая бронетехника должны были показать себя во время контрнаступления. Однако на деле получилась антиреклама американского и европейского военпрома.

"Киевское "великое летнее контрнаступление" до сих пор напоминало большое кошачье сафари, где "Леопарды" разгуливали так же, как "Тигры" и "Пантеры" в 1943 году. Министр иностранных дел Германии уже попросил мир не называть танки "немецкого производства", пытаясь избежать неловкости, в то время как "Абрамсы" американского производства все еще находятся в пути. Как оказалось, выигрывать полномасштабные войны непросто", - говорится в материале.

При передаче оружия и бронетехники партнеров Украины отпугивает то, что ВСУ эти образцы не отправляют в бой, а перепродают в третьи страны. Так, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объяснил, почему Иерусалим отказывается от поставок военной помощи Киеву: "У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах".

Контрнаступление киевских властей не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений, сообщает канал CNN. И это не оценка американских военных обозревателей, а заявление высокопоставленного представителя Пентагона. Первое официальное публичное признание США того, что план наступления дал серьезный сбой.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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