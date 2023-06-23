Трагедия батискафа в Атлантике: новые версии и первые выводы

Обломки планируют поднять на поверхность

Когда подводный аппарат с дистанционным управлением обнаружил первые обломки батискафа "Титан", сомнений уже не осталось: экипаж трагически погиб. Запасы кислорода, по расчётам, вышли еще раньше, но многие продолжали надеяться на чудо. Сначала нашли хвостовую часть, затем еще четыре крупных и множество мелких фрагментов. Разбросанных в двух местах, примерно в двухстах с лишним метрах от затонувшего "Титаника". Тел не обнаружили, но, по словам специалистов, на такой глубине и в такой темноте при сложном рельефе дна это почти невозможно. После завершения поисков обломки планируют поднять на поверхность - только тогда можно будет узнать, что же именно произошло на батискафе.

Пока же все данные подтверждают версию, которую сразу после исчезновения "Титана" озвучивали российские, да и большинство зарубежных экспертов. Из-за несовершенства конструкции и усталости корпуса аппарат не выдержал давления, и произошел направленный внутрь взрыв. О том, что люди погибли мгновенно, говорит и тот факт, что после потери связи экипаж не предпринял попыток шумом привлечь внимание находящихся наверху коллег и спасателей. Хотя на борту был опытнейший профессионал - пилот аппарата Поль-Анри Наржоле.

"Наржоле – выдающийся исследователь. Это очень здравомыслящий, надёжный, хладнокровный человек, бывший офицер французского флота. Он знает затонувший "Титаник" вдоль и поперек - он был там 37 раз в предыдущих экспедициях. И если уж выбирать, с кем оказаться в затруднительном положении, то только с ним", - сказал Дик Бартон, бывший вице-президент по подводным операциям компании RMS Titanic Inc.

Почему ветеран глубоководных исследований решился пилотировать заведомо сомнительный, не прошедший сертификацию батискаф и не прислушался к предостережениям коллег, теперь останется тайной. Как намекают друзья, его слишком манил "Титаник". Который когда-то погиб точно так же - из-за человеческого фактора.

"Я поражен схожестью катастрофы "Титаника", капитана которого неоднократно предупреждали об айсберге впереди, но тот не сбавил скорость и продолжил курс в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с трагедией в том же самом месте, когда предупреждения не были учтены", - отметил режиссер Джеймс Кэмерон.

Между тем сенсационную новость опубликовала Wall Street Journal. По данным издания, сверхсекретная система акустического обнаружения американского флота зарегистрировала взрыв батискафа через несколько часов после его исчезновения. То есть еще в воскресенье. В прессе и соцсетях разгорается скандал.

Не менее любопытную информацию публикует и журнал Newsweek. Репортеры выяснили: дешевый контроллер для игровой приставки, которым управлялся батискаф, вовсю используют и на подводном флоте США. Чтобы новобранцам - недавним подросткам-геймерам - было проще разобраться с работой систем управления.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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