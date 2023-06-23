В Москве прошел концерт в поддержку участников СВО

На сцене Театра Российской армии выступили звезды классической музыки

В Москве прошел благотворительный концерт "Вещая правда Победы" в поддержку участников спецоперации, передает "ТВ Центр".

На сцене Театра Российской армии выступили звезды классической музыки, а также - актеры и поэты. Кроме того, в фойе для зрителей организовали фотовыставку.

Средства от продажи билетов направили в фонд помощи российским военнослужащим и жителям новых территорий. Масштабный концерт организовал Народный фронт.

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