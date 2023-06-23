В Нижнем Новгороде спасли кота, который провел три недели в вентиляции

Кормили рыжего искателя приключений с помощью удочки

Тошик прямо там, за стеной. Но стена глухая, и к питомцу никак не добраться. Любимец семьи исчез 3 недели назад. Андрей со Светланой искали его по всей округе: развесили объявления. Мол, пропал кот. Цвета рыжего. Возраст солидный - 13 лет. А потому имеются проблемы с почками. Нашедшему - большая благодарность.

Пропавшим без вести Тошик считался 19 дней. А потом в дверь квартиры постучали.

"Нам бабушка сказала с седьмого этажа: "Не вы теряли котика? Мы слышим, что котик какой-то плачет в вентиляционной шахте". Мы спустили удочки и фонарик и посмотрели. Он там!", - рассказывает хозяйка кота Светлана Васильева.

Питомец действительно оказался замурован в вентиляционной шахте. Где-то между 3 и 4 этажами. На голос хозяев отзывался. Мяукал довольно бодро, прощаться с жизнью явно не собирался. И тут встал вопрос о питании.

"Привязываем к карабину кормушку. Тут корм мы ему набрали. Также в самый первый раз воду спустили. Он попил хорошенечко. А на другую петелечку мы вешаем фонарик.И вот так вот до третьего этажа", - уточняет хозяин кота Андрей Васильев.

Так проходил завтрак, обед и ужин - схема кормления хоть и сложная, но все-таки работала. Правда, придумать, как вызволить пленника, находчивые хозяева не смогли. У домашних начали сдавать нервы. Хозяева решились на отчаянный шаг - вызвать альпинистов со специальным снаряжением. Однако масштабную спасательную операцию провести не удалось. Тошика ждал полный провал. Кот буквально провалился с 3 этажа на первый. А потом ушел в подвал. Достать из-под земли пленника уже было делом техники.

Стряхнул Тошик с себя, как выяснилось, не только пыль, но и лишний вес - сказалась 20-дневная диета. Схуднул, но аппетита не потерял, довольны хозяева. А значит, очень скоро их любимец пойдет на поправку.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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