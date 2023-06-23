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Собянин: бесплатное профессиональное обучение стало доступно москвичам с инвалидностью

10:02
  • пятница
  • 23 июня 2023

Это занятия по востребованным специальностям в разных сферах

В Москве жители с ограниченными возможностями здоровья могут пройти бесплатное профобучение. Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

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Это занятия по востребованным специальностям в разных сферах - IT, ЖКХ, транспорт, промышленность. Проводить курсы будут на базе ведущих образовательных организаций столицы. На время обучения назначают стипендию, а после окончания помогут устроиться на работу.

Кроме того, для горожан с инвалидностью доступны и другие проекты службы занятости. Консультанты подскажут, как составить резюме, заполнить необходимые документы и подготовиться к собеседованию.

 
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