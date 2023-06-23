В КБР выявили хищение 70 млн рублей при продаже пропусков на курорте

Возбуждено дело

ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, которая занималась хищением при продаже электронных пропусков на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии (КБР).

Как сообщили в ЦОС ФСБ, злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежно-пропускную систему комплекса "Эльбрус". В общей сложности ущерб акционерному обществу "Кавказ.рф" от преступных действий превысил 70 миллионов рублей.

Задержаны пять человек, они арестованы, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Помимо этого, у организатора преступной схемы арестованы автомобили премиум-класса, недвижимое имущество и банковские счета на общую сумму более 250 миллионов рублей.

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