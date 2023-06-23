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Зеленский анонсировал шаги к "духовной независимости" Украины

10:37
  • пятница
  • 23 июня 2023

От уточнений политик воздержался

Украинские власти предпримут новые шаги к "духовной независимости" Украины. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.
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Как заявил политик, он "совещание по духовной независимости Украины — мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги".

Никаких уточнений Зеленский не сделал, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей — например, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык — мы такие прецеденты видели по соседству от Украины".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, а после этого возможны три сценария. Один из них — некая "ничейная" украинская территория, втиснутая между Россией и присвоенными европейцами землями.

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